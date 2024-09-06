«Гроза и проливные дожди»: синоптики рассказали, какая погода ожидает омичей на этих выходных

В Омской области на этих выходных ожидаются дожди и грозы. Максимально воздух прогреется до +18 градусов. О том, какая будет погода в Омске 7 и 8 сентября, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
В ночь на субботу ожидается похолодание до +4…+9 градусов. Местами в приземном слое возможны заморозки до 0…-5 градусов. В отдельных районах пройдет дождь. Порывы ветра в пределах 5−10 м/с.
Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный дождь. Ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 7−12 м/с.
Ночью в воскресенье температура воздуха составит +6…+11 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. В отдельных районах туман.
Днем столбик термометра поднимется до +13…+18 градусов. Дожди сохранятся на протяжении всего дня. Порывы ветра будут достигать 6−11 м/с.