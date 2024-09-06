В смертельном ДТП на трассе под Очером погиб водитель иномарки

В Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В лобовом столкновении погиб водитель легковушки.
В Госавтоинспекции Пермского края сообщили, 5 сентября в 05:10 в Очерском районе Пермского края по автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» со стороны Ижевска двигался легковой автомобиль «Чанган» под управлением мужчины 1996 года рождения.
Предварительно установлено, что на 89 км водитель выехал на полосу встречного движения для совершения обгона, где допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «Ситрак» под управлением мужчины 1976 года рождения.
В результате автоаварии водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия, 29-летнего пассажира автомобиля госпитализировали в медицинское учреждение.
По факту смертельного ДТП проводят проверка, уточняют все обстоятельства аварии.