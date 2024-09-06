«С 7:45 несколько прилетов, гахает солидно, вроде Люботин», — сказал он.
По словам собеседника агентства, в сторону взрывов направилось много машин скорой помощи, говорят о множестве погибших и раненых.
«Вчера сообщалось о том, что в Люботин прибыло большое количество иностранных наемников и много военной техники», — добавил Лебедев.
Он отметил, что, по рассказам местных жителей, в городе перекрыли дороги, пропускают только военные машины и скорые.
«Также сообщалось о подготовке к переброске войск из Люботина в сторону Волчанска и Шебекино. А значит, сегодня там начнутся большие трудности», — заключил подпольщик.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.