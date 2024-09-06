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Подполье сообщило об ударе по наемникам в пригороде Харькова

ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пригороду Харькова, куда прибыло много иностранных наемников и техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

«С 7:45 несколько прилетов, гахает солидно, вроде Люботин», — сказал он.

По словам собеседника агентства, в сторону взрывов направилось много машин скорой помощи, говорят о множестве погибших и раненых.

«Вчера сообщалось о том, что в Люботин прибыло большое количество иностранных наемников и много военной техники», — добавил Лебедев.

Он отметил, что, по рассказам местных жителей, в городе перекрыли дороги, пропускают только военные машины и скорые.

«Также сообщалось о подготовке к переброске войск из Люботина в сторону Волчанска и Шебекино. А значит, сегодня там начнутся большие трудности», — заключил подпольщик.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.