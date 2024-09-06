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Бомба времен ВОВ весом 500 кг найдена в районе Мысхако в Новороссийске

В Новороссийске обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны весом в полтонны. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

Опасная находка была сделана на улице Сахалинской в районе Мысхако. После обнаружения боеприпаса на место оперативно прибыли экстренные службы, а территорию взяли под круглосуточную охрану казаки. Местным жителям рекомендовано сохранять спокойствие и избегать приближения к опасной зоне.

Ликвидация взрывоопасного предмета будет проведена 7 сентября на специально оборудованном полигоне в Раевской. Специалисты планируют обезвредить боеприпас в условиях строгих мер безопасности.

Ранее «Новая Кубань» сообщала о другой находке — авиационной бомбе ФАБ-250, которую недавно обнаружили в лесу неподалеку от Новороссийска. В обоих случаях территории вокруг находок были оцеплены, чтобы предотвратить любые инциденты.

МЧС