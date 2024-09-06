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В воронежской школе ученик распылил газовый баллончик

Девочке стало плохо после того, как воронежский школьник применил баллончик против обидчика.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 5 сентября в воронежскую школу в Северном районе вызвали полицию. В образовательном заведении на ул. Владимира Невского, 75 один из учеников распылил газовый баллончик.

Как сообщили в мэрии, школьник применил слезоточивое средство против обидчика, с которым у него произошел конфликт. Правда, в эпицентр поражения попала школьница, стоявшая рядом с поругавшимися ребятами. В результате образовательный процесс пришлось приостановить. Детей вывели на улицу, девочке вызвали «скорую», врачи привели ее в чувство, после чего передали родителям. А в инциденте предстоит разобраться правоохранителям.