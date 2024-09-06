В воронежской школе ученик распылил газовый баллончик

Как сообщили в мэрии, школьник применил слезоточивое средство против обидчика, с которым у него произошел конфликт. Правда, в эпицентр поражения попала школьница, стоявшая рядом с поругавшимися ребятами. В результате образовательный процесс пришлось приостановить. Детей вывели на улицу, девочке вызвали «скорую», врачи привели ее в чувство, после чего передали родителям. А в инциденте предстоит разобраться правоохранителям.