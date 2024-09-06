Железнодорожную поликлинику эвакуировали в Воронеже утром 6 сентября: видео

В Воронеже утром пятницы, 6 сентября, эвакуировали железнодорожную поликлинику (проспект Революции, 2). Кадры очевидцы произошедшего опубликовали в социальных сетях. На видео слышно, как по громкоговорителю посетителям сообщают о пожарной тревоге.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что им вызов не поступал. Оперативно связаться с медицинским учреждением корреспонденту РИА «Воронеж» не удалось.
Ранее РИА «Воронеж» публиковало видео эвакуации из отеля Marriott (проспект Революции, 38). Причиной стало короткое замыкание проводки на 21-м этаже.