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Железнодорожную поликлинику эвакуировали в Воронеже утром 6 сентября: видео

Была объявлена пожарная тревога.

В Воронеже утром пятницы, 6 сентября, эвакуировали железнодорожную поликлинику (проспект Революции, 2). Кадры очевидцы произошедшего опубликовали в социальных сетях. На видео слышно, как по громкоговорителю посетителям сообщают о пожарной тревоге.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что им вызов не поступал. Оперативно связаться с медицинским учреждением корреспонденту РИА «Воронеж» не удалось.

Ранее РИА «Воронеж» публиковало видео эвакуации из отеля Marriott (проспект Революции, 38). Причиной стало короткое замыкание проводки на 21-м этаже.