Железнодорожную поликлинику эвакуировали в Воронеже утром 6 сентября: видео

В Воронеже утром пятницы, 6 сентября, эвакуировали железнодорожную поликлинику (проспект Революции, 2). Кадры очевидцы произошедшего опубликовали в социальных сетях. На видео слышно, как по громкоговорителю посетителям сообщают о пожарной тревоге.