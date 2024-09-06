На территории Омской области из-за угрозы затопления ввели режим повышенной готовности

В документе также указано, что мэрии Омска поручено организовать проведение мероприятий по комплексному водоотведению с затопленных территорий в районе золоотвала структурного подразделения «ТЭЦ-5». Сделать это нужно путем восстановления ландшафтных переливов на пути следования паводковых вод в реку Омь.