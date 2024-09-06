Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории Омской области из-за угрозы затопления ввели режим повышенной готовности

На какой срок вводится режим повышенной готовности, не уточняется.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение «О введении режима повышенной готовности». Такая мера вызвана риском затопления одного из микрорайонов и ряда сел.

Из документа следует, что риск затопления есть в микрорайоне Осташково города Омска, селе Ульяновка и Морозовка Омского муниципального района Омской области и прилегающих территорий садоводческих товариществ — «Фиалка», «Сигнал», «Электромера», «Радуга-1», «Сибирский садовод — 4», «Магистраль», «Вагонник, “Родничок”, “Омский садовод”, “40 лет Октября”.

Режим повышенной готовности воодится для организации комплексного водоотведения в районе золоотвала ТЭЦ-5.

В документе также указано, что мэрии Омска поручено организовать проведение мероприятий по комплексному водоотведению с затопленных территорий в районе золоотвала структурного подразделения «ТЭЦ-5». Сделать это нужно путем восстановления ландшафтных переливов на пути следования паводковых вод в реку Омь.

Ознакомиться с полным списком мер реагирования на период действия режима повышенной готовности можно здесь.