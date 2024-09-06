В Иркутском районе ссора родственников закончилась стрельбой

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, конфликт в одном из домов в СНТ «Троллейбусник-2» произошел в среду, 4 августа. Известно о нем стало после того, как правоохранителям позвонили соседи, услышавшие звуки выстрелов.
На данный момент установлено, что 37-летний ранее судимый житель города Зимы гостил у родни. В какой-то момент между ним и 43-летним хозяином дома вспыхнула ссора. Как это часто в подобных случаях бывает, мужчины подрались. Причем старший родственник отбивался от гостя кирпичом. Тот же, не желая быть побитым, выхватил травмат, выстрелил и попал противнику в живот.
Полицейские установили, что травматический пистолет жителю Зимы не принадлежит. Оружие несколько лет находилось в розыске как утерянное. Где мужчина раздобыл его, не уточняется.