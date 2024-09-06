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В Иркутском районе ссора родственников закончилась стрельбой

В Иркутском районе в ходе родственной бытовой ссоры один участник схватился за травматический пистолет, а второй — за кирпич. Кто прав, кто виноват теперь разбираются полицейские, сообщает ИА «ТК Город».

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, конфликт в одном из домов в СНТ «Троллейбусник-2» произошел в среду, 4 августа. Известно о нем стало после того, как правоохранителям позвонили соседи, услышавшие звуки выстрелов.

На данный момент установлено, что 37-летний ранее судимый житель города Зимы гостил у родни. В какой-то момент между ним и 43-летним хозяином дома вспыхнула ссора. Как это часто в подобных случаях бывает, мужчины подрались. Причем старший родственник отбивался от гостя кирпичом. Тот же, не желая быть побитым, выхватил травмат, выстрелил и попал противнику в живот.

Полицейские установили, что травматический пистолет жителю Зимы не принадлежит. Оружие несколько лет находилось в розыске как утерянное. Где мужчина раздобыл его, не уточняется.