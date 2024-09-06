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Прокуратура запросила суровое наказание для Александра Глискова

Красноярский транспортный прокуратур озвучил наказание, которое считает необходимым назначить депутату Законодательного Собрания Красноярского края Александру Глискову. Его подозревают в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальный срок наказания по этой статье — 15 лет колонии.

В прокуратуре отметили, что гособвинитель представил суду неопровержимые доказательства виновности подсудимого.

«С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Глисковым А. А. преступления, которое отнесено к категории особо тяжких преступлений, в прениях сторон государственный обвинитель просил назначить виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 10 млн рублей с лишением права занимать выборные должности в законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации сроком на 10 лет», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

Напомним, по версии обвинения, с марта по май 2017 года депутат через посредника потребовал от заместителя руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации передать ему взятку в размере 5 млн рублей. Взамен политик, используя свои полномочия, якобы обещал помочь ему сохранить должность и оказывать покровительство в будущем. По версии следствия, в итоге замруководителя госпредприятия передал Александру Глискову через посредников часть указанной суммы, 1 млн рублей. Сам Глисков отрицает причастность к преступлению и называет свое дело политическим.