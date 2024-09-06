Прокуратура запросила суровое наказание для Александра Глискова

Напомним, по версии обвинения, с марта по май 2017 года депутат через посредника потребовал от заместителя руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации передать ему взятку в размере 5 млн рублей. Взамен политик, используя свои полномочия, якобы обещал помочь ему сохранить должность и оказывать покровительство в будущем. По версии следствия, в итоге замруководителя госпредприятия передал Александру Глискову через посредников часть указанной суммы, 1 млн рублей. Сам Глисков отрицает причастность к преступлению и называет свое дело политическим.