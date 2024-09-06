Воевал против своих: севастопольца осудили за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. К 16 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей заочно приговорен 37-летний севастополец, которой весной прошлого года перешел на сторону противника и воевал против своих сограждан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.