Воевал против своих: севастопольца осудили за госизмену

«В суде установлено, что мужчина, являющийся гражданином Российской Федерации, перешел на сторону противника и в составе вооруженных сил Украины в марте 2023 года в районе города Бахмут участвовал в военных действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Приговор вынесен заочно. Мужчина признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
По решению суда перебежчик получил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 400 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе ведомства.
Накануне еще один житель Севастополя также осужден на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за передачу СБУ данных о расположении фортификационных заграждений Севастопольской бухты.