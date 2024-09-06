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Воевал против своих: севастопольца осудили за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. К 16 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей заочно приговорен 37-летний севастополец, которой весной прошлого года перешел на сторону противника и воевал против своих сограждан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

«В суде установлено, что мужчина, являющийся гражданином Российской Федерации, перешел на сторону противника и в составе вооруженных сил Украины в марте 2023 года в районе города Бахмут участвовал в военных действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Приговор вынесен заочно. Мужчина признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

По решению суда перебежчик получил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 400 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе ведомства.

Накануне еще один житель Севастополя также осужден на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за передачу СБУ данных о расположении фортификационных заграждений Севастопольской бухты.

ФСБ