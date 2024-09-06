В Уфе женщине дали 10 лет колонии за убийство сожителя

В июне 2018 года между женщиной и ее сожителем произошел конфликт из-за ревности. Подсудимая, взяв биту, несколько раз ударила мужчину по голове. В результате от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Бывший супруг женщины и ее родственник помогли спрятать труп, закопав его в лесу недалеко от садового участка. О совершенном преступлении стало известно только в прошлом году от сестры злоумышленницы.
Подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.