Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СВО погиб военнослужащий из Нытвенского округа

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, уроженец Нытвенского округа 24-летний Владислав Кайзер. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Владислав Кайзер проходил военную службу по контракту. В звании рядового служил наводчиком в мотострелковом подразделении танковой дивизии. Погиб 14 июня 2024 года.

Прощание с военнослужащим состоится 7 сентября в Нытвенском доме культуры.