В СВО погиб военнослужащий из Нытвенского округа

Владислав Кайзер проходил военную службу по контракту. В звании рядового служил наводчиком в мотострелковом подразделении танковой дивизии. Погиб 14 июня 2024 года.
Прощание с военнослужащим состоится 7 сентября в Нытвенском доме культуры.
В ходе специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, уроженец Нытвенского округа 24-летний Владислав Кайзер. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Владислав Кайзер проходил военную службу по контракту. В звании рядового служил наводчиком в мотострелковом подразделении танковой дивизии. Погиб 14 июня 2024 года.
Прощание с военнослужащим состоится 7 сентября в Нытвенском доме культуры.