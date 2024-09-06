В Ростове 53-летний мужчина пострадал под колесами иномарки

На Петрашевского в Ростове-на-Дону 53-летний мужчина пострадал под колесами автомобиля Hyundai Avante, после чего с травмами был доставлен в больницу. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел около 9 часов вечера 5 сентября. Иномаркой управляла водитель 38 лет.
— Предварительно, женщина наехала на пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном для этого месте. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Правоохранители просят жителей Дона, как пешеходов, так и водителей, быть предельно внимательными. Переходить проезжую часть нужно только по «зебрам» и на разрешающий сигнал светофора. Автолюбителям следует снижать скорость вблизи переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.