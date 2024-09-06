В Ростове-на-Дону сгорел автобус № 43

Утром 6 сентября в районе площади 2-й Пятилетки в Ростове-на-Дону потушили вспыхнувший автобус, который курсировал по маршруту № 43. Случившееся уже прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— На тушение выезжали в 8:52, в 9:29 горение ликвидировали на площади в 30 кв. метров. На месте работали 11 человек личного состава, использовалось три автоцистерны. Пострадавших при пожаре не было, — рассказали в МЧС.
К слову, ранее пост о загоревшемся автобусе был опубликован в соцсетях. Судя по видео, пожар вспыхнул внутри салона: из окон вырывалось пламя, шел густой дым. Причины случившегося пока неизвестны.