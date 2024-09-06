Пожилой омич потерял 300 тысяч рублей, дав поиграть в телефон внучке

Злоумышленник в игровом чате предложил девочке получить 297 тыс. игровых бонусов, но ей необходимо было выполнить ряд условий: сфотографировать банковскую карту дедушки, а затем прислать смс-код. Мошенник сказал школьнице, что сделать это необходимо «как ниндзя», чтобы никто из взрослых не узнал об этом.