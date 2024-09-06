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Пожилой омич потерял 300 тысяч рублей, дав поиграть в телефон внучке

Девочку в игровом чате нашел мошенник.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области пенсионер дал своей 10-летней внучке поиграть в телефон. Школьница в игре наткнулась на мошенника и перевела ему 300 тыс. рублей.

Злоумышленник в игровом чате предложил девочке получить 297 тыс. игровых бонусов, но ей необходимо было выполнить ряд условий: сфотографировать банковскую карту дедушки, а затем прислать смс-код. Мошенник сказал школьнице, что сделать это необходимо «как ниндзя», чтобы никто из взрослых не узнал об этом.

Юная омичка выполнила все условия злоумышленника, а затем удалила всю переписку и фотографии. Только вместо обещанных бонусов с карты пожилого омича списались 297 тыс. рублей.

Полицейские завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («кража с банковского счета, совершенная в крупном размере»).