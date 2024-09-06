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Названа причина пожара в Нижнем Тагиле, после которого умер 5-летний малыш

Полиция отрабатывает версию об игре со спичками после пожара в Нижнем Тагиле на улице Балакинской. Об этом рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Источник: СУ СКР по Свердловской области

В результате возгорания погиб пятилетний малыш Вячеслав (имя изменено — прим.ред). Известно, что мальчик воспитывался в семье вместе с двухлетним братом. В детском саду, который посещал мальчик, выразили соболезнования семье.

— По одной из отрабатываемых сотрудниками полиции версий, ЧП могло произойти из-за нарушений правил противопожарной безопасности при обращении со спичками, — отметил полковник Горелых.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». По предварительной версии, мальчик надышался угарного газа. Ребенок скончался по пути в больницу в машине скорой помощи.

пожары