Адвокат рассказал, в каких условиях в СИЗО сидит экс-ректор БФУ Александр Федоров

Бывший ректор БФУ Александр Федоров находитcя в СИЗО, у него «все нормально», и чувствует себя он хорошо. Об этом 6 сентября в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» рассказал адвокат обвиняемого Олег Полленский.
— У Александра Александровича все нормально. Чувствует себя вполне хорошо, насколько можно хорошо себя чувствовать в условиях следственного изолятора. Условия самые обычные. Это камера следственного изолятора на несколько человек. У него есть соседи, люди разного возраста. Но никаких проблем нет, конфликтов нет, — рассказал адвокат.
По его словам, день профессора соответствует тому распорядку, который установлен в СИЗО: подъем, завтрак, прогулки, общение с защитниками, ужин, сон. Все по расписанию.
Напомним, экс-ректору БФУ имени Канта, обвиняемому в крупной растрате, продлили срок содержания под стражей. Профессора оставили в СИЗО до 8 ноября.
Александр Федоров обвиняется в присвоении 18 млн 607 тыс. 500 рублей.
Также сообщалось, что бывший ректор БФУ, который с этой должности официально уволен, обвиненный в крупной растрате, подписал контракт с Минобороны, чтобы отправиться на СВО.