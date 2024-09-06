Адвокат рассказал, в каких условиях в СИЗО сидит экс-ректор БФУ Александр Федоров

— У Александра Александровича все нормально. Чувствует себя вполне хорошо, насколько можно хорошо себя чувствовать в условиях следственного изолятора. Условия самые обычные. Это камера следственного изолятора на несколько человек. У него есть соседи, люди разного возраста. Но никаких проблем нет, конфликтов нет, — рассказал адвокат.