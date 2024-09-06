В Байкальске сняли режим ЧС и запустили новую КНС-1А

В Байкальске сняли режим ЧС и ввели в работу новую канализационную насосную станцию. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, режим ЧС был снят 5 сентября. Его ввели из-за коммунальной аварии во время которой без воды остались жилые дома и соцобъекты в микрорайоне Гагарина. Работа детсадов и школ была приостановлена.