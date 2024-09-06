В Байкальске сняли режим ЧС и запустили новую КНС-1А

В Байкальске сняли режим ЧС и ввели в работу новую канализационную насосную станцию. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, режим ЧС был снят 5 сентября. Его ввели из-за коммунальной аварии во время которой без воды остались жилые дома и соцобъекты в микрорайоне Гагарина. Работа детсадов и школ была приостановлена.
— На заседании рабочей группы КЧС принято решение о создании в Байкальске рабочей группы района под руководством главы администрации Байкальского муниципального образования Василия Темгеневского для дальнейшего ввода в эксплуатацию ещё одной новой канализационной насосной станции — КНС-3А, — поделились в правительстве.
К рабочей группе также присоединятся представители министерства жилищной политики и энергетики региона. Подготовка всех районов Иркутской области к предстоящему отопительному сезону остается на контроле министерства.