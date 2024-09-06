«Деньги есть!?»: 11-летнему школьнику из Бурятии сломали нос на детской площадке за отказ отдать наличку

Прогулка на детской площадке закончилась для 11-летнего Егора (имя изменено — прим. Ред.) из Улан-Удэ сломанным носом и поездкой в травмпункт. И нет, он не упал с качели и даже не подрался со сверстниками. На школьника напал 18-летний парень во дворе многоквартирного дома по улице Сахьяновой 31 августа. Сначала молодой человек попросил у мальчишки деньги, но, когда услышал отказ, ударил кулаком по лицу. Спустя пару дней после произошедшего, нападавшего задержали. А 5 августа его заключили под стражу. В Детской республиканской клинической больнице рассказали, как чувствует себя Егор.