«Деньги есть!?»: 11-летнему школьнику из Бурятии сломали нос на детской площадке за отказ отдать наличку

Прогулка на детской площадке закончилась для 11-летнего Егора (имя изменено — прим. Ред.) из Улан-Удэ сломанным носом и поездкой в травмпункт. И нет, он не упал с качели и даже не подрался со сверстниками. На школьника напал 18-летний парень во дворе многоквартирного дома по улице Сахьяновой 31 августа. Сначала молодой человек попросил у мальчишки деньги, но, когда услышал отказ, ударил кулаком по лицу. Спустя пару дней после произошедшего, нападавшего задержали. А 5 августа его заключили под стражу. В Детской республиканской клинической больнице рассказали, как чувствует себя Егор.
Восстанавливается дома.
Последний день летних каникул Егор проводил во дворе с друзьями. Родители отпустили сына на детскую площадку около дома. Однако через пару часов он вернулся домой в слезах.
«Меня ударили…», — пожаловался мальчишка матери. Он рассказал, что сидел на лавочке с двумя друзьями, когда к ним подошел незнакомец в черном спортивном костюме. Обратился молодой человек только к Егору. Разговор длится буквально пару секунд.
«Есть деньги?», — спросил у Егора незнакомец. В ответ мальчишка произнес: «Нет» и отрицательно мотнул головой. Но тут же получил кулаком с размаху. Мальчишка от боли схватился за лицо, прижал голову к коленям и заплакал. Один из друзей Егора убежал, другой остался стоять рядом с лавочкой в растерянности. А вот незнакомец же поспешил скрыться.
С травмой Егор был доставлен в больницу.
— У ребенка закрытый перелом костей носа со смещением костных отломков. Черепно-мозговая травма под вопросом. Это будет точно установлено только по результатам дальнейшего обследования, — рассказывают КП-Иркутск в СУ СКР Бурятии.
А вот в ДРКБ рассказали, что сейчас мальчишка находится дома.
— Ребенка привезли на осмотр к врачу в приемный покой 31 августа. После мальчика отпустили домой на амбулаторное лечение. Сейчас его здоровью уже ничего не угрожает, — рассказали медики.
А 3 сентября был задержан молодой человек, который напал на Егора. На допросе он сознался в содеянном. Следователем СК напавшему на ребенка парню предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
ОФИЦИАЛЬНО.
— Расследуется уголовное дело по факту разбойного нападения на ребенка на детской площадке, — рассказывают в СУ СКР Бурятии. — В настоящее время по уголовному делу продолжается производство следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы. Председателю СК России представлен доклад о расследовании уголовного дела.