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Число жертв выросло до трёх: раскрыты подробности ДТП в Хабаровском крае

Пассажир одной из иномарок погиб на месте, двое водителей — по дороге в больницу.

Источник: Госавтоинспекция Хабаровского края

Число погибших в ДТП с двумя «Тойотами» на федеральной трассе в Хабаровском крае выросло до трёх. Подробности аварии рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Смертельное столкновение произошло днём 6 сентября на автодороге «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре». Водитель Toyota Probox, чья личность пока не установлена, ехал в сторону города Юности и переместился на встречную полосу, по которой двигалась Toyota Aqua. Иномарки не смогли разъехаться и врезались друг другу в лоб.

В результате аварии на месте скончался пассажир Probox, а водитель, по чьей вине произошло ДТП, умер по дороге в больницу. Владельца Aqua успели доставить в медицинское учреждение, но травмы оказались слишком серьёзными, и он погиб на руках врачей.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства случившегося и личности погибших устанавливаются.