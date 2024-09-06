Число жертв выросло до трёх: раскрыты подробности ДТП в Хабаровском крае

В результате аварии на месте скончался пассажир Probox, а водитель, по чьей вине произошло ДТП, умер по дороге в больницу. Владельца Aqua успели доставить в медицинское учреждение, но травмы оказались слишком серьёзными, и он погиб на руках врачей.