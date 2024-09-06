«Там был просто ад». Глава МЧС Камчатки рассказал о вертолёте с пермяками

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что крушение вертолёта с туристами на борту произошло на Камчатке 31 августа. Через некоторое время после вылета воздушное судно перестало выходить на связь и исчезло. Спасатели начали проводить поиски в тяжёлых условиях. Спустя почти три дня поисков вертолёт был найден разбившимся. Из-под обломков удалось извлечь тела всех погибших членов экипажа и пассажиров, включая шестерых пермских туристов. Всего погибли 22 человека.