«Там был просто ад». Глава МЧС Камчатки рассказал о вертолёте с пермяками

Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев рассказа о поисках и обнаружении рухнувшего вертолёта с пермскими туристами на борту.
Видео с подробным рассказом о поисках министр ЧС региона опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 5 сентября. По словам Лебедева, на месте катастрофы перед спасателями развернулась жуткая картина.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что крушение вертолёта с туристами на борту произошло на Камчатке 31 августа. Через некоторое время после вылета воздушное судно перестало выходить на связь и исчезло. Спасатели начали проводить поиски в тяжёлых условиях. Спустя почти три дня поисков вертолёт был найден разбившимся. Из-под обломков удалось извлечь тела всех погибших членов экипажа и пассажиров, включая шестерых пермских туристов. Всего погибли 22 человека.
Как рассказал министр ЧС Камчатки Сергей Лебедев, спасательная операция проходила в тяжёлых условиях. Из-за непогоды пришлось организовать пеший поиск и передвигаться под дождём среди тумана и высокой травы. Несмотря на то, что поиски не давали результата в первую ночь, спасатели считали, что вертолёт совершил посадку и всем, кто был на борту, удалось выжить.
«Как только погода позволила — в воздух подняли три поисковых борта и почти сразу нашли вертолёт. Конечно, зрелище было тяжёлое. Мы поняли, что идеи о том, что вертолёт совершил посадку — беспочвенные. К сожалению, спасать там было уже некого», — рассказал Лебедев.
По словам министра, в момент обнаружения перед спасателями развернулась жуткая картина с разбившимся вертолётом. После крушения искорёженное судно загорелось.
«Мы нашли кучу сгоревшего, искорёженного алюминия. Чтобы вы понимали, горел керосин, был пожар и температура была такая, что алюминий горел как бумага. Поэтому там был просто ад. Высадившиеся спасатели подтвердили, что выживших не обнаружено», — сообщил Сергей Лебедев тяжёлые подробности с места аварии.
Когда судно было найдено, спасатели начали проводить операцию по поиску тел и чёрных ящиков. Поскольку место аварии обнаружили к вечеру, на месте трагедии пришлось разбить лагерь.
«Сразу нашли 17 погибших, и началась поисково-спасательная операция по поиску тел, извлечению останков из-под обломков и поиску чёрных ящиков. Эту работу мы сделали быстро. Вечером в воскресенье разбили лагерь на месте происшествия и к концу дня понедельника завершили операцию», — добавил министр ЧС Камчатки.
После обнаружения останки погибших были доставлены в Петропавловск-Камчатский для опознания.