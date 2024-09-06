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СК Ростовской области ищет похитителей ящика с пожертвованиями для бойцов СВО

В Ростовской области следователи начали проверку после кражи пожертвований для бойцов СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области следователи начали проверку после сообщения о краже ящика с пожертвованиями для участников СВО. Об этом рассказали в пресс-службе управления СК России по донскому региону.

— В СМИ была размещена информация о краже. Сейчас организована доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в СК.

Напомним, ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк также заявила, что правоохранители уже ищут злоумышленников, и параллельно с этим решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным полиции, ящик с пожертвованиями находился в магазине одного из СНТ Аксайского района.