СК установил еще одну жертву экс-милиционера из Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 6 сен — РИА Новости. Следователи СК установили еще одну жертву экс-милиционера из Новосибирска Евгения Чуплинского, признанного в 2018 году виновным в убийстве 19 женщин, — это без вести пропавшая в 2003 году девушка, сообщил журналистам руководитель СУСК РФ по Новосибирской области Евгений Долгалев.
Новосибирский областной суд 6 марта 2018 года приговорил на тот момент 52-летнего экс-милиционера из Новосибирска Евгения Чуплинского к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Судмедэкспертиза в целом признала Чуплинского вменяемым, то есть он мог осознавать опасность своих действий. При этом эксперты сочли его склонным к гомицидомании и некросадизму.
«Мы сейчас провели геномоскопическую экспертизу и выяснилось, что части одного из тел, за которые был осужден этот маньяк, принадлежат пропавшей девушке. Мы смогли это отождествить. Соответственно, в этом большом деле она проходит под неопознанной. В настоящее время с ним (Чуплинским — ред.) проводятся следственные действия. В общем и целом, ситуация для нас понятна», — сказал Долгалев.
Он отметил, что следователи отдела по особо важным делам следственного управления продолжают проверять причастность Чуплинского к исчезновению и других людей в Новосибирске в 2000-е годы.
В 2018 году после вынесения приговора Чуплинскому государственный обвинитель по его делу допустила, что жертв маньяка могло быть больше, чем 19. Она также говорила, что в ходе процесса Чуплинский пытался воздействовать на присяжных, оправдаться, что оговорил сам себя, а преступлений не совершал.
По ранее озвученным СК данным, с осени 1998 по июль 2005 года Чуплинский знакомился в Новосибирске с молодыми женщинами (от 18 до 31 года), предлагал им провести вместе время и на личной машине увозил в безлюдные места, где убивал. После этого он расчленял тела жертв и выбрасывал в разных местах города и его окрестностях.