СК установил еще одну жертву экс-милиционера из Новосибирска

«Мы сейчас провели геномоскопическую экспертизу и выяснилось, что части одного из тел, за которые был осужден этот маньяк, принадлежат пропавшей девушке. Мы смогли это отождествить. Соответственно, в этом большом деле она проходит под неопознанной. В настоящее время с ним (Чуплинским — ред.) проводятся следственные действия. В общем и целом, ситуация для нас понятна», — сказал Долгалев.