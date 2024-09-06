Командир «Ахмата» Алаудинов со смехом рассказал, как ВСУ сбили российский дрон

«Полетели они уничтожать противника на одну точку, противник сбил беспилотник Каштана. Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело. Ужас! — засмеялся Алаудинов. — Им было бы лучше его не сбивать, потому что он слишком точно сбился».