В Новосибирске экс-борцу с коррупцией Владимиру Вялкову продлили арест

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего начальника Управления экономической безопасности ГУ МВД по Новосибирской области Владимира Вялкова. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в региона.
Напомним, бывшему главному борцу с коррупцией новосибирского Главка вменяют взятку в размере 71 млн рублей. Такую сумму озвучил глава СКР Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».
11 апреля 2024 года высокопоставленный полицейский был задержан по подозрению в совершении умышленных корыстных особо тяжких преступлений коррупционной направленности, совершенных на протяжении длительного периода времени, имеющих повышенную общественную опасность.
Преступную деятельность Вялкова пресекли сотрудники УФСБ РФ по Новосибирской области и ГУ СБ МВД России.
12 апреля 2024 года Центральный районный суд Новосибирска арестовал его до 9 июня, позже срок содержания под стражей был продлён до 9 сентября 2024 года.
Теперь, согласно постановлению Дзержинского суда, Вялков пробудет в СИЗО до 9 декабря 2024 года.