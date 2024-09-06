Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске экс-борцу с коррупцией Владимиру Вялкову продлили арест

Бывший начальник Управления экономической безопасности ГУ МВД по НСО останется в СИЗО до 9 декабря.

Источник: Управление Судебного департамента по Новосибирской области

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего начальника Управления экономической безопасности ГУ МВД по Новосибирской области Владимира Вялкова. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в региона.

Напомним, бывшему главному борцу с коррупцией новосибирского Главка вменяют взятку в размере 71 млн рублей. Такую сумму озвучил глава СКР Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

11 апреля 2024 года высокопоставленный полицейский был задержан по подозрению в совершении умышленных корыстных особо тяжких преступлений коррупционной направленности, совершенных на протяжении длительного периода времени, имеющих повышенную общественную опасность.

Преступную деятельность Вялкова пресекли сотрудники УФСБ РФ по Новосибирской области и ГУ СБ МВД России.

12 апреля 2024 года Центральный районный суд Новосибирска арестовал его до 9 июня, позже срок содержания под стражей был продлён до 9 сентября 2024 года.

Теперь, согласно постановлению Дзержинского суда, Вялков пробудет в СИЗО до 9 декабря 2024 года.