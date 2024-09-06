Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гейзер с камнями бьет на семь метров в Сочи — ВИДЕО

Специалисты «Водоканала» устраняют нештатную ситуацию.

Семиметровый фонтан бьет из земли. Вода летит вместе с камнями в поселке Вардане по улице Фруктовой в Сочи, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram (18+) Sochi_today (18+).

По словам очевидцев, вместе с водой из-под земли летят камни, щебенку вымывает и машинам не проехать. Гейзер в высоту около семи метров.

В МУП Сочи «Водоканал» сообщили, что оперативно устраняют нештатную ситуацию на участке водовода диаметром 300 мм по улице Фруктовая.

Как сообщили в МУП Сочи «Водоканал», специалисты уже оперативно устраняют нештатную ситуацию на участке водовода диаметром 300 мм по улице Фруктовая.

— На период проведения работ ограничения с водоснабжением могут наблюдаться в посёлке Вардане у жителей ряда домов по улицам Тракторная, Львовская, Молодежная, Фруктовая, Минеральная, Садовников, а также переулку Огордный. С пониженным давлением посёлки Лоо, Горное Лоо. Завершить необходимый комплекс работ планируется до 20.00, — говорится в сообщении.

ЖКХ