Гейзер с камнями бьет на семь метров в Сочи — ВИДЕО

Семиметровый фонтан бьет из земли. Вода летит вместе с камнями в поселке Вардане по улице Фруктовой в Сочи, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram (18+) Sochi_today (18+).
По словам очевидцев, вместе с водой из-под земли летят камни, щебенку вымывает и машинам не проехать. Гейзер в высоту около семи метров.
В МУП Сочи «Водоканал» сообщили, что оперативно устраняют нештатную ситуацию на участке водовода диаметром 300 мм по улице Фруктовая.
Как сообщили в МУП Сочи «Водоканал», специалисты уже оперативно устраняют нештатную ситуацию на участке водовода диаметром 300 мм по улице Фруктовая.
— На период проведения работ ограничения с водоснабжением могут наблюдаться в посёлке Вардане у жителей ряда домов по улицам Тракторная, Львовская, Молодежная, Фруктовая, Минеральная, Садовников, а также переулку Огордный. С пониженным давлением посёлки Лоо, Горное Лоо. Завершить необходимый комплекс работ планируется до 20.00, — говорится в сообщении.