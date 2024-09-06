Гейзер с камнями бьет на семь метров в Сочи — ВИДЕО

— На период проведения работ ограничения с водоснабжением могут наблюдаться в посёлке Вардане у жителей ряда домов по улицам Тракторная, Львовская, Молодежная, Фруктовая, Минеральная, Садовников, а также переулку Огордный. С пониженным давлением посёлки Лоо, Горное Лоо. Завершить необходимый комплекс работ планируется до 20.00, — говорится в сообщении.