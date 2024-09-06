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В Башкирии пьяная женщина устроила массовое ДТП во дворе дома

В Учалинском районе республики произошло ДТП с участием девяти автомобилей. Об этом в соцсетях сообщил глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.

Источник: Соцсети Владимира Севастьянова

Инцидент произошел этой ночью на улице Ленина в Учалах. Предварительно, 46-летняя местная жительница за рулем «Hyundai Creta», двигаясь во дворе дома по кругу, задела девять автомобилей. Сама женщина не пострадала. Очевидцы отобрали ключи и вызвали сотрудников ГАИ.

Прибывшие инспекторы ДПС провели освидетельствование. Прибор показал наличие 1.307 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Дорожные полицейские составили соответствующие документы по фактам ДТП и привлекли женщину к административной ответственности за пьяное вождение.