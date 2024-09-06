В Башкирии пьяная женщина устроила массовое ДТП во дворе дома

Инцидент произошел этой ночью на улице Ленина в Учалах. Предварительно, 46-летняя местная жительница за рулем «Hyundai Creta», двигаясь во дворе дома по кругу, задела девять автомобилей. Сама женщина не пострадала. Очевидцы отобрали ключи и вызвали сотрудников ГАИ.