Перерезал горло и выбросил из машины: в Самаре суд начал рассматривать дело о зверском убийстве экс-невестки миллиардера

В пятницу, 6 сентября 2024 года, в Самаре стартовал судебный процесс по делу о жестоком убийстве Екатерины Карась — экс-невестки якутского миллиардера. Прошлым летом красавице-блондинке перерезали горло и выкинули из машины в центре города. Обвиняемым проходит уроженец одной из соседних республик Амирханза Г. Сегодня в областном суде состоялось предварительное слушание. Оно прошло в закрытом режиме.
Убил и сбежал в Татарстан
Жестокое убийство произошло 3 июля 2023 года в центре Самары. В тот день на улице Водников неизвестный выбросил из черного джипа девушку. Та упала прямо на проезжую часть. Прохожие сразу же бросились ей на помощь и заметили, что она ранена — ее порезали ножом. Пострадавшую пытались спасти, но она скончалась от потери крови до приезда скорой.
Чуть позже внедорожник обнаружили в одном из дворов недалеко от места ЧП. Предполагаемым убийцей оказался 21-летний Амирханза Г. Его задержали спустя несколько часов после совершения преступления, в небольшом поселке под Казанью. Из Самары молодой человек бежал на такси.
Втерся в доверие и перерезал горло
Жертвой убийцы оказалась 34-летняя Екатерина Карась. Красавица-блондинка работала менеджером в сетевой аптеке, воспитывала одна сына-первоклассника и пользовалась успехом у мужчин. После развода ей досталась квартира, которую она выставила на продажу. В планах Екатерины было приобрести другое жилье в элитном районе. На продажу она выставила и свою черную иномарку «Ленд Крузер». Именно эта машина стала причиной смерти самарской красавицы.
По версии следствия, Амирханза Г. притворился покупателем машины, которую Екатерина выставила на продажу. Эффектная блондинка часто меняла машины, поэтому продажа автомобиля была ей не в новинку. Подозреваемый втерся к ней в доверие, а когда самарчанка сняла дорогую иномарку с учета в ГИБДД — попытался убить, чтобы затем спрятать тело и завладеть машиной. Однако жертва нарушила его планы. Несмотря на перерезанное горло, она выпрыгнула из салона автомобиля прямо на дорогу.
Первое публичное заявление спустя 7 месяцев в СИЗО
Следствие выяснило, что незадолго до убийства, Амирханза переписывался на сайте объявлений с разными продавцами элитных автомобилей. Первой на его сообщение откликнулась именно Екатерина Карась.
— Обвиняемый изначально не раскрыл нам своих умыслов и мотивов, отказался от дачи показаний. На суде он воспользовался помощью переводчика, ссылаясь на то, что он не понимает русский язык, будучи при этом гражданином РФ, — сообщил ранее следователь Куйбышевского межрайонного СО СУ СКР по Самарской области Никита Фроловичев.
Во время следственного процесса предполагаемый убийца находится в СИЗО. На протяжении семи месяцев он не давал никаких показаний, но потом все же решил сделать публичное заявление.
— Лично я ее не убивал, — заявил журналистам молодой человек. Амирханза рассказал, что действительно планировал приобрести люксовый автомобиль. По словам обвиняемого, он зарабатывает от 60 до 90 тысяч, поэтому может позволить себе дорогую иномарку. Он подтвердил, что ездил с Екатериной в ГАИ, но потом ему якобы позвонили родственники и сообщили о смерти бабушки, после чего он поехал домой. Самарчанка на тот момент была жива.
Теперь в своей невиновности Амирханзе придется убедить судью Самарского областного суда Лию Пирожкову. Молодому человеку вменяют убийство в корыстных побуждениях и разбой при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.
«КП-Самара» будет следить за судебным процессом.