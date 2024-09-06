Перерезал горло и выбросил из машины: в Самаре суд начал рассматривать дело о зверском убийстве экс-невестки миллиардера

— Лично я ее не убивал, — заявил журналистам молодой человек. Амирханза рассказал, что действительно планировал приобрести люксовый автомобиль. По словам обвиняемого, он зарабатывает от 60 до 90 тысяч, поэтому может позволить себе дорогую иномарку. Он подтвердил, что ездил с Екатериной в ГАИ, но потом ему якобы позвонили родственники и сообщили о смерти бабушки, после чего он поехал домой. Самарчанка на тот момент была жива.