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Самолёт рейса Иркутск—Нерюнгри вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Пилоты воздушного судна доложили о неуборке стойки шасси после взлета в Иркутске.

Самолёт RRJ-95, следовавший по маршруту Иркутск— Нерюнгри, вернулся в аэропорт из-за неисправности шасси. Об этом сообщает Telegram-канал «AVIAINCIDENT».

«В 70 километрах от Иркутска экипаж заподозрил неуборку передней стойки шасси», — говорится в сообщении.

Пилоты воздушного судна доложили о неуборке стойки шасси после взлета. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэродром. Спустя 38 минут самолёт благополучно совершил посадку. Никто не пострадал.

Ранее в аэропорту Иркутска не смог вылететь самолёт из-за отказа бортового компьютера. Борт следовал в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Также АиФ-Иркутск писали о том, как молния ударила в самолёт Ан-24, который летел из Иркутска в Якутию. на момент происшествия пассажиров на борту воздушного судна не было.