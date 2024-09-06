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Пожар от полыхающего грузовика разгорелся в районе ГПЗ-10 в Ростове-на-Дону

На Малиновского в Ростове вспыхнули грузовик и стройматериалы, горение уже локализовано.

Источник: Комсомольская правда

Утром 6 сентября в районе ГПЗ-10 в Ростове-на-Дону вспыхнул грузовик, после чего огонь перешел на строительные материалы. Сейчас ведется тушение, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— На Малиновского, 3а выехали в 10:55. Огнем было охвачено 300 кв. метров. В 11:56 горение локализовали, сейчас тушение продолжается, — прокомментировали в ведомстве.

Известно, что на месте происшествия от МЧС задействовали 24 человека и семь единиц техники.

Добавим, судя по видео в соцсетях, возгорание оказалось довольно серьезным: пламя, клубы дыма и полыхающий транспорт на открытой площадке оказались видны издалека. Предположительно, огонь разгорелся на территории одного из складов.

Напомним, также сегодня в Ростове выгорел пассажирский автобус № 43.