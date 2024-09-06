Украинские уклонисты чуть не подорвались при попытке сбежать в Белоруссию

В июне 2024 года на Украине раскрыли число ежедневных попыток уклонистов покинуть страну. Тогда начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы страны Игорь Матвийчук сообщил о более чем 100 таких случаях, которые происходят каждый день. По его словам, мужчины пытаются уехать из Украины не только через пункты пропуска, но и через необорудованные участки границы.