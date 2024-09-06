На Марию Максакову завели дело за призывы к спонсированию ВСУ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, возбудили в отношении оперной певицы Марии Максаковой (признана в РФ иноагентом) после ее призывов к спонсированию Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.