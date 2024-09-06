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На Марию Максакову завели дело за призывы к спонсированию ВСУ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, возбудили в отношении оперной певицы Марии Максаковой (признана в РФ иноагентом) после ее призывов к спонсированию Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«В отношении Максаковой* возбуждено уголовное дело по ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) УК РФ», — сказал собеседник агентства.

Причиной возбуждения уголовного дела стало размещенное ею на портале YouTube видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ. В случае признания виновной ей грозит до шести лет лишения свободы.

Минюст РФ внес певицу в список иноагентов в мае 2023 года. В настоящее время она проживает за пределами России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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