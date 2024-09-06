На Марию Максакову завели дело за призывы к спонсированию ВСУ

«В отношении Максаковой* возбуждено уголовное дело по ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) УК РФ», — сказал собеседник агентства.
Причиной возбуждения уголовного дела стало размещенное ею на портале YouTube видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ. В случае признания виновной ей грозит до шести лет лишения свободы.
Минюст РФ внес певицу в список иноагентов в мае 2023 года. В настоящее время она проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента