Омич предстанет перед судом за жестокое убийство 25-летней давности

В Омской области будут судить 59-летнего местного жителя за убийство возлюбленной, которое он совершил 25 лет назад. Полицейским спустя много лет удалось доказать вину мужчины.
В декабре 1999 года жительница Тарского района сообщила о пропаже своей дочери, которая не выходила на связь с июля. Розыск пропавшей не принес никаких результатов. Тогда в марте 2000 года полицейские завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»).
По версии следствия, в июле 1999 года сожитель женщины в пьяном состоянии во время ссоры ее не менее 10 раз, от чего та скончалась на месте. Мужчина вывез тело на лодке на середину реки Иртыш, прикрепил к нему груз, а затем скинул в воду.
Более 20 лет следователям не удавалось доказать причастность омича к убийству. Однако с помощью экспертиз, оперативно-розыскных мероприятий и полиграфа полицейским удалось доказать причастность мужчины к совершенному преступлению.
Омич признался в том, что он избил свою возлюбленную, но не хотел ее убивать.
Спустя 25 лет мужчина предстанет перед судом. Его обвиняют по ч. 4. ст 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»).