Омич предстанет перед судом за жестокое убийство 25-летней давности

По версии следствия, в июле 1999 года сожитель женщины в пьяном состоянии во время ссоры ее не менее 10 раз, от чего та скончалась на месте. Мужчина вывез тело на лодке на середину реки Иртыш, прикрепил к нему груз, а затем скинул в воду.