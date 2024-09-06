В СВО погибли жители Нытвенского округа Владислав Кайзер и Леонид Деменев

Рядовой Владислав Кайзер служил наводчиком в мотострелковом подразделении танковой дивизии. Во время несения военной службы, проявив мужество и героизм, погиб 14 июня 2024 года. Прощание с земляком начнется 7 сентября с 10:00 в Доме культуры Нытвы.