В СВО погибли жители Нытвенского округа Владислав Кайзер и Леонид Деменев

Скорбный список потерь Нытвенского городского округа в зоне проведения СВО на Украине пополнили погибшие военнослужащие Кайзер Владислав Геннадьевич и Деменев Леонид Андреевич. Оба земляка погибли в июне 2024 года.
Рядовой Владислав Кайзер служил наводчиком в мотострелковом подразделении танковой дивизии. Во время несения военной службы, проявив мужество и героизм, погиб 14 июня 2024 года. Прощание с земляком начнется 7 сентября с 10:00 в Доме культуры Нытвы.
Гвардии рядовой Леонид Деменев служил старшим стрелком в мотострелковом подразделении. Верный воинской присяге, он погиб 24 июня 2024 года. В последний путь земляка проводят 8 сентября с 10:00 на церемонии прощания в школе села Шерья.
Администрация Верещагинского округа приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших защитников Отечества, скорбит и разделяет с ними боль утраты.