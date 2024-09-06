Суд смягчил приговор 27-летнему волгоградцу за отказ ехать на СВО

— В судебном заседании защитник Беляева, дополняя доводы апелляционной жалобы, сослалась на то, что командование воинской части знало о том, что Милюков являлся единственным здоровым членом семьи, который в связи с заболеванием матери мог осуществлять уход за бабушкой, в связи с чем на момент совершения инкриминируемого деяния, формально содержащего признаки преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ, у подзащитного имелись уважительные причины для отказа от участия в боевых действиях. При этом защитник обращает внимание на то, что в случае убытия Милюкова в зону проведения специальной военной операции в его действиях усматривались бы признаки оставления в опасности (ст. 125 УК РФ), так как до настоящего времени не решен вопрос о помещении в медучреждение родственницы, состояние здоровья которой ухудшается, — сообщает информагентство со ссылкой на текст судебного решения.