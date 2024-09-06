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В Калининграде за день сбили двух школьников

Мальчишки 7 и 11 лет получили телесные повреждения.

Источник: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде в минувший четверг, 5 сентября, сбили двух школьников. Об этом сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Около полудня на ул. Чернышевского водитель на «Крайслере» наехал на 7-летнего пешехода. Мальчик ехал по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

А около 18 часов на ул. У. Громовой под автомобиль «Киа» попал 11-летний ребенок. Отмечается, что он переходил дорогу не по пешеходному переходу, вышел из-за стоящего на остановке автобуса.

Мальчишки получили телесные повреждения.