В Калининграде за день сбили двух школьников

В Калининграде в минувший четверг, 5 сентября, сбили двух школьников. Об этом сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
Около полудня на ул. Чернышевского водитель на «Крайслере» наехал на 7-летнего пешехода. Мальчик ехал по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.
А около 18 часов на ул. У. Громовой под автомобиль «Киа» попал 11-летний ребенок. Отмечается, что он переходил дорогу не по пешеходному переходу, вышел из-за стоящего на остановке автобуса.
Мальчишки получили телесные повреждения.