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Стрельба в Красноярске: предварительно установлена личность преступника

В Telegram стали появляться кадры стрельбы с балкона дома № 7 на Аэровокзальной улице в Красноярске.

Также предварительно установлена личность преступника.

Судя по кадрам, снятым, вероятно, из квартиры неподалеку, мужчина делал выстрелы из пневматического оружия. В МВД информацию о том, что за ружье у преступника не подтверждают. Kras Mash сообщает, что это «огнестрел» марки «Вепрь».

Сейчас телеграм-каналы сообщают, что стрелок заперся в квартире и ругается через дверь с росгвардейцами. NGS24.RU сообщает о прибытии СОБРа.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что преступнику 31 год, это местный житель по имени Юрий. Kras Mash также сообщил, что Юрия бросила жена, из-за чего он напился. Квартиру стрелка планируют штурмовать.

Красноярская полиция просит следить за информацией на официальных ресурсах и не доверять непроверенной информации.

Обновлено: сообщают о задержании стрелка.