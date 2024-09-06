Стрельба в Красноярске: предварительно установлена личность преступника

Судя по кадрам, снятым, вероятно, из квартиры неподалеку, мужчина делал выстрелы из пневматического оружия. В МВД информацию о том, что за ружье у преступника не подтверждают. Kras Mash сообщает, что это «огнестрел» марки «Вепрь».