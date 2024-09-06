Стрельба в Красноярске: предварительно установлена личность преступника

Также предварительно установлена личность преступника.
Судя по кадрам, снятым, вероятно, из квартиры неподалеку, мужчина делал выстрелы из пневматического оружия. В МВД информацию о том, что за ружье у преступника не подтверждают. Kras Mash сообщает, что это «огнестрел» марки «Вепрь».
Сейчас телеграм-каналы сообщают, что стрелок заперся в квартире и ругается через дверь с росгвардейцами. NGS24.RU сообщает о прибытии СОБРа.
Телеграм-канал SHOT сообщает, что преступнику 31 год, это местный житель по имени Юрий. Kras Mash также сообщил, что Юрия бросила жена, из-за чего он напился. Квартиру стрелка планируют штурмовать.
Красноярская полиция просит следить за информацией на официальных ресурсах и не доверять непроверенной информации.
Обновлено: сообщают о задержании стрелка.