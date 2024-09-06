Открытое пламя потушили около склада на Малиновского в Ростове

На Малиновского в Ростове-на-Дону сбили открытое пламя, полыхавшее на площадке около склада в районе ГПЗ-10. Информация об этом поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.
— Открытое горение ликвидировали в 12:18, — сообщили в ведомстве.
Работы на месте происшествия еще не завершились, тушение продолжается.
Напомним, возгорание началось около 10:55 утра 6 сентября. По данным спасателей, сначала вспыхнул грузовик, а потом пламя от него распространилось на строительные материалы и охватило 300 кв. метров. Локализацию горения зафиксировали в 11:56.
На месте от МЧС работают 24 человека, задействовано семь единиц техники.