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Открытое пламя потушили около склада на Малиновского в Ростове

На Малиновского в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение.

Источник: пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области

На Малиновского в Ростове-на-Дону сбили открытое пламя, полыхавшее на площадке около склада в районе ГПЗ-10. Информация об этом поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.

— Открытое горение ликвидировали в 12:18, — сообщили в ведомстве.

Работы на месте происшествия еще не завершились, тушение продолжается.

Напомним, возгорание началось около 10:55 утра 6 сентября. По данным спасателей, сначала вспыхнул грузовик, а потом пламя от него распространилось на строительные материалы и охватило 300 кв. метров. Локализацию горения зафиксировали в 11:56.

На месте от МЧС работают 24 человека, задействовано семь единиц техники.

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