Хотела заработать на «бирже» и втянула знакомую. Две жительницы Иркутской области отдали аферистам 750 тысяч рублей

Пенсионерке из Братского района поступил звонок от неизвестного. 68-летней женщине предложили заработать на торгах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, сибирячка согласилась и перевела по указанным реквизитам 202 тысячи рублей, из них 160 тысяч были кредитными.