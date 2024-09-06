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Хотела заработать на «бирже» и втянула знакомую. Две жительницы Иркутской области отдали аферистам 750 тысяч рублей

Две жительницы Братского района отдали лжеброкерам 750 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионерке из Братского района поступил звонок от неизвестного. 68-летней женщине предложили заработать на торгах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, сибирячка согласилась и перевела по указанным реквизитам 202 тысячи рублей, из них 160 тысяч были кредитными.

— В конце августа потерпевшая решила вывести прибыль. Однако лжеброкеры предложили найти доверенное лицо для вывода денежных средств и оплатить «комиссию». Тогда она попросила 31-летнюю знакомую оформить кредит почти на 550 тысяч рублей, — пояснили правоохранители.

Знакомая решила помочь и перевела заемные средства «инвестиционному менеджеру». Вывести деньги у сибирячек все равно не получилось и они лишились 750 тысяч рублей.