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В Ильинском мужчина перевел мошенникам свыше 900 тысяч рублей

В полицию обратился 63-летний житель Ильинского, ставший жертвой мошенников, которые обманывали его трое суток.

В мессенджере мужчине позвонил незнакомый человек, который представился сотрудником Центрального банка РФ.

«Он сообщил, что на имя гражданина поданы заявки на кредиты в различных банках. Для их отмены необходимо создать фиктивную кредитную нагрузку путем оформления новых займов», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Доверившись мошеннику, потерпевший три дня получал кредиты и переводил деньги на указанные ему счета. Ущерб составил более 900 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется расследование.