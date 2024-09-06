В Ильинском мужчина перевел мошенникам свыше 900 тысяч рублей

В мессенджере мужчине позвонил незнакомый человек, который представился сотрудником Центрального банка РФ.
«Он сообщил, что на имя гражданина поданы заявки на кредиты в различных банках. Для их отмены необходимо создать фиктивную кредитную нагрузку путем оформления новых займов», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Доверившись мошеннику, потерпевший три дня получал кредиты и переводил деньги на указанные ему счета. Ущерб составил более 900 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется расследование.