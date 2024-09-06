В Ростовской области задержали подозреваемого в краже пожертвований для нужд СВО

В Ростовской области задержали подозреваемого в краже пожертвований для участников СВО. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Мои коллеги сработали оперативно и сегодня задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый житель областного центра, — рассказала Ирина Волк.
Сейчас устанавливаются возможные соучастники мужчины и точный размер ущерба.
Ранее в полиции сообщали, что ящик с пожертвованиями был похищен из магазина одного из СНТ Аксайского района. Известно, что проверку по факту произошедшего сейчас ведут донские следователи.