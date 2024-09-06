Суд вынес приговор начальнику Центра соцподдержки населения

4 сентября Доволенский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Виктора Бекасова, обвиняемого в присвоении и растрате денежных средств за путевки в детский оздоровительный лагерь, сообщает пресс-центр судов общей юрисдикции НСО.
Постановлением суда районный депутат и начальник Центра соцподдержки населения Виктор Бекасов признан виновным в указанных преступлениях. Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.
Кроме того, суд назначил Виктору Бекасову дополнительное наказание в виде штрафа в размере зарплаты осужденного за период в 1,5 месяца.
Ранее «АиФ-Новосибирск» сообщил, что Новосибирский областной суд оставил без изменения решение о заключении под стражу бывшего начальника отдела собственной безопасности Управления на транспорте МВД России по СФО Максима Краснова. Экс-силовик обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.