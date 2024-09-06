Суд вынес приговор начальнику Центра соцподдержки населения

Ранее «АиФ-Новосибирск» сообщил, что Новосибирский областной суд оставил без изменения решение о заключении под стражу бывшего начальника отдела собственной безопасности Управления на транспорте МВД России по СФО Максима Краснова. Экс-силовик обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.