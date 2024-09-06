Омичку, пропавшую четверть века назад, убил и утопил муж

Найти пропавшую тогда не удалось. Истина открылась совсем недавно, когда следствие собрало доказательства против гражданского мужа девушки. Благодаря множеству проведённых следственных действий, экспертиз и даже использованию полиграфа удалось доказать вину мужчины. 59-летний омич признался, что по пьяни в ходе ссоры избил подругу, а когда понял, что от полученных ударов она умерла, вывез тело на лодке на середину Иртыша, привязал груз и бросил в воду.