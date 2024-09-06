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Омичку, пропавшую четверть века назад, убил и утопил муж

Спустя столько лет следствию удалось добыть необходимые доказательства.

Источник: Om1 Омск

В Тарский суд направлено дело о преступлении, совершённом больше двадцати лет назад, в 1999 году. Именно тогда, в июле, пропала жительница Тарского района. Спустя несколько месяцев, в декабре, мать пропавшей обратилась в полицию. Женщина рассказала, что её дочь с лета не выходит на связь.

Найти пропавшую тогда не удалось. Истина открылась совсем недавно, когда следствие собрало доказательства против гражданского мужа девушки. Благодаря множеству проведённых следственных действий, экспертиз и даже использованию полиграфа удалось доказать вину мужчины. 59-летний омич признался, что по пьяни в ходе ссоры избил подругу, а когда понял, что от полученных ударов она умерла, вывез тело на лодке на середину Иртыша, привязал груз и бросил в воду.

Тарская межрайонная прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).