В Красноярске задержали стрелка из окон

Ранее стало известно, что из окон дома по улице Аэровокзальная, 7 неизвестный мужчина стреляет в сторону припаркованных автомобилей.
На место происшествия оперативно приехали силовые структуры края. Они оцепили территорию около дома и произвели операцию по задержанию мужчины.
По информации ГУ МВД России по Красноярскому краю, подозреваемый в стрельбе был задержан в результате совместной работы сотрудников спецназа, полиции и Росгвардии. Оружие, из которого стрелял мужчина, изъято. Пострадавших в результате выстрелов нет.