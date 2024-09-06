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В Красноярске задержали стрелка из окон

Стрелка задержали в Советском районе Красноярска.

Ранее стало известно, что из окон дома по улице Аэровокзальная, 7 неизвестный мужчина стреляет в сторону припаркованных автомобилей.

На место происшествия оперативно приехали силовые структуры края. Они оцепили территорию около дома и произвели операцию по задержанию мужчины.

По информации ГУ МВД России по Красноярскому краю, подозреваемый в стрельбе был задержан в результате совместной работы сотрудников спецназа, полиции и Росгвардии. Оружие, из которого стрелял мужчина, изъято. Пострадавших в результате выстрелов нет.