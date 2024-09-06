В Красноярске задержали стрелка из окон

По информации ГУ МВД России по Красноярскому краю, подозреваемый в стрельбе был задержан в результате совместной работы сотрудников спецназа, полиции и Росгвардии. Оружие, из которого стрелял мужчина, изъято. Пострадавших в результате выстрелов нет.