Посетителей парка «Россия-Моя история» в Петербурге эвакуировали из-за звонка лжеминера

Сегодня, 6 сентября, посетителей исторического парка «Россия-Моя история» в Московском районе пришлось эвакуировать из-за звонка лжеминера. На улицу оперативно вывели около 400 человек, а также сотрудников. Об этом SPB.KP.RU сообщили в пресс-службе организации.
— Мы действовали строго по регламенту. По громкой связи объявили об эвакуации и вызвали экстренные службы. Сотрудники МЧС буквально в течение 20 минут тщательно все проверили. Ничего опасного не обнаружили, — рассказали в историческом парке.
После этого «Россия-Моя история» снова впустила посетителей, работа общественного пространства продолжается в штатном режиме. Все запланированные на сегодня мероприятия пройдут по расписанию.
Напомним, накануне, 5 сентября, выставку «Мой Петербург» в историческом парке в Московском районе, на которой представлены главные достижения Северной столицы за последние годы, посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она оценила экспозицию на высоком уровне.