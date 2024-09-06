Посетителей парка «Россия-Моя история» в Петербурге эвакуировали из-за звонка лжеминера

Сегодня, 6 сентября, посетителей исторического парка «Россия-Моя история» в Московском районе пришлось эвакуировать из-за звонка лжеминера. На улицу оперативно вывели около 400 человек, а также сотрудников. Об этом SPB.KP.RU сообщили в пресс-службе организации.