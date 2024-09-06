В Челябинской области пожар едва не уничтожил частный дом

Сигнал о возгорании поступил вечером 5 сентября. Горение происходило внутри дома, из окон валил густой черный дым. Хозяин дома не пострадал, соседним строениям огонь не угрожал. Благодаря правильным действиям пожарных, огонь быстро был ликвидирован.