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В Челябинской области пожар едва не уничтожил частный дом

В Полетаево пожар едва не уничтожил частный дом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сигнал о возгорании поступил вечером 5 сентября. Горение происходило внутри дома, из окон валил густой черный дым. Хозяин дома не пострадал, соседним строениям огонь не угрожал. Благодаря правильным действиям пожарных, огонь быстро был ликвидирован.

В результате огнем было уничтожено потолочное перекрытие, образовался прогар на кровле, пострадали внутренняя отделка дома, мебель и домашние вещи. Общая площадь горения составила 20 кв.м. Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

пожары