Глава СК потребовал возбудить дело о краже денег для бойцов СВО под Ростовом

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить в Ростовской области уголовное дело по факту кражи пожертвований для участников СВО.
— В соцмедиа размещена информация о том, что неизвестные похищают из магазинов ящики с пожертвованиями от граждан. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело, — говорится в телеграм-канале Следственного комитета России.
Ранее донские следователи организовали проверку по факту случившегося.
Напомним, разбирательства начались после сообщения о похищении ящика с деньгами для нужд СВО из магазина одного из СНТ Аксайского района.
Известно, что сотрудники полиции уже задержали подозреваемого, им оказался 40-летний ранее судимый мужчина. Сейчас устанавливаются его возможные сообщники.