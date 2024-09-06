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Глава СК потребовал возбудить дело о краже денег для бойцов СВО под Ростовом

Глава СК потребовал завести дело из-за кражи пожертвований для нужд СВО в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить в Ростовской области уголовное дело по факту кражи пожертвований для участников СВО.

— В соцмедиа размещена информация о том, что неизвестные похищают из магазинов ящики с пожертвованиями от граждан. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело, — говорится в телеграм-канале Следственного комитета России.

Ранее донские следователи организовали проверку по факту случившегося.

Напомним, разбирательства начались после сообщения о похищении ящика с деньгами для нужд СВО из магазина одного из СНТ Аксайского района.

Известно, что сотрудники полиции уже задержали подозреваемого, им оказался 40-летний ранее судимый мужчина. Сейчас устанавливаются его возможные сообщники.