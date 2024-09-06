ВС России нанесли удары по ВСУ в Сумской области

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Боромля, Бруски, Гриценково, Глухов, Глыбное, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Хотень, Юнаковка и Ямполь», — говорится в заявлении.