«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Боромля, Бруски, Гриценково, Глухов, Глыбное, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Хотень, Юнаковка и Ямполь», — говорится в заявлении.
В ночь на 6 сентября издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Сумской области.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 6 сентября, за время боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 10,4 тысячи военнослужащих и 81 танк.
Президент Владимир Путин отметил, что своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российской армии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, указал глава государства.