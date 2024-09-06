«Я думаю это хорошая примета»: Молодожены из Забайкальского края сыграли свадьбу в день выборов

— На выборы мы, конечно, пойдем. Я думаю, что это хорошая примета, так сказать. Начало чего-то масштабного, крутого, доброго, светлого. Я считаю, это прямо знаменательный день для нас. Такое точно не забудется, — рассказала Ольга.