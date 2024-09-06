«Я думаю это хорошая примета»: Молодожены из Забайкальского края сыграли свадьбу в день выборов

День свадьбы сам по себе считается особенным, но для молодоженов из Забайкальского края день бракосочетания стал знаменательным вдвойне. Уже супруги Вадим и Ольга Кореневы 6 сентября сразу после ЗАГСа отправились в центр общественного наблюдения за выборами губернатора края.
— Мы не планировали свадьбу на день выборов. Заявление подали еще в январе, тогда же дату выбрали, — поделилась Ольга Коренева.
Такие совпадения точно не могут быть случайными. Молодоженов встретили в центре под аплодисменты, а после вручили невесте цветы. Наблюдатели и члены общественной палаты края поздравили супругов и пожелали долгой и самое главное счастливой совместной жизни.
— На выборы мы, конечно, пойдем. Я думаю, что это хорошая примета, так сказать. Начало чего-то масштабного, крутого, доброго, светлого. Я считаю, это прямо знаменательный день для нас. Такое точно не забудется, — рассказала Ольга.
Не обошлось и без традиционных криков «Горько!» для смущенных Вадима и Ольги. Пара также оставила на специальной карте несколько пожеланий для родного Забайкальского края.