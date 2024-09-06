Названы потери ВСУ за сутки в Курской области

Помимо личного состава противник лишился нескольких единиц военной техники. Среди них были два артиллерийских орудия, 14 автомобилей, два бронетранспортера, а также 10 боевых бронированных машин.
В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.
5 сентября президент России Владимир Путин оценил потери ВСУ как очень большие. По словам главы государства, данные о потерях украинских войск подтверждаются сразу несколькими источниками. Это может привести к обрушению фронта сразу на нескольких направлениях, подчеркнул он.